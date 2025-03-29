Матч 1 тура группы выбывания между Диназом и Минаем начал весеннюю часть Первой лиги Украины. Смотрите счет матча на "Футбол 24".

Первая лига. Группа выбывания. 1-й тур

Диназ – Минай – 1:2

Голы: Кириченко, 30 (пен.), – Раско, 9, Рязанцев, 69

Шахтер отправит незабивного форварда в Первую лигу бороться за выживание

Первая лига Украины вернулась после зимней паузы и стартовым матчем весенней части стала игра между Диназом и Минаем в группе выбывания.

Команды подходили к встрече с новыми главными тренерами. Минай во время перерыва уволил с должности Желько Любеновича, а Диназ – Александра Рябоконя, которого заменил Одександр Головко

В начале матча инициативу захватили игроки Миная, которых во встрече возглавлял Евгений Калиниченко. Благодаря уверенному старту воспитанник Шахтера Антон Демченко прошел по правому флангу и прострелил на Михаила Раска, который пробил голкипера Диназа на 9-й минуте.

Далее игра успокаивалась, пока на 29-й минуте после ошибки партнера Гаврилюк сбил в штрафной Даниила Кириченко. У арбитра не осталось никаких вариантов, кроме как поставить пенальти в ворота Миная. Сам же Кириченко подошел к мячу и уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар, сделав счет 1:1.

С таким же результатом команды ушли на перерыв. А уже второй тайм начался неудачно для обеих команд, ведь игру очень быстро прервала воздушная тревога из-за угрозы обстрела со стороны российских террористов.

В конце концов тревога в Киевской области закончилась и команды смогли продолжить матч. Игра после вынужденного перерыва несколько потеряла темп и казалось, что дело идет к ничьей, но в конце встречи Минай таки смог организовать победный мяч. Рязанцев в отчаянном прыжке замкнул передачу и сделал счет 2:1 на 69-й минуте.

Таким образом Минай набрал 19 очков и поднялся в таблице, а ниже Диназа в лиге лишь Кремень и Подолье.

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