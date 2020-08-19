Минай перед дебютом в УПЛ сменил клубную эмблему

Минай дебютирует в украинской Премьер-лиге уже 22 августа матчем против ФК Львов. Уже на этот поединок подопечные Василия Кобина выйдут с новым клубным гербом.

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Из нижней части эмблемы исчезла лента, на которой была надпись "Minaj" – теперь она расположена посередине. Также поменялись местами буквы "FC" и год основания клуба – 2015. В общем, Минай сохранил главные атрибуты своей эмблемы – голубые полосы и лису. Вскоре ожидается обновленный дизайн клубной атрибутики и экипировки команды.

Напомним, в сезоне 2020/21 в УПЛ сыграют 14 команд в два круга. Вместо львовских Карпат, которые даже не доиграли предыдущий чемпионат, в элиту поднялись Минай, Ингулец и Рух

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