Как сообщалось ранее, на футбольной карте Украины может стать меньше команд. Уже в ближайшее время о прекращении существования должен заявить СК Днепр-1. По крайней мере об этом накануне сообщил украинский инсайдер Игорь Бурбас. По его информации, руководство клуба готовит письмо в УПЛ с просьбой снять команду с соревнований (сезона 2024/25).

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Эксперты в один голос говорят, что заменить СК Днепр-1 в элитном дивизионе может Минай, хотя согласно пункту 10.5 регламента "в случае возникновения непредвиденных настоящим Регламентом обстоятельств, решение о составе участников УПЛ принимает Исполнительный комитет УАФ на основании предложений УПЛ". Предполагается, что Премьер-лига пойдет по аналогии сезона 2020/21, когда Минай также сохранил прописку в высшем дивизионе из-за финансовых проблем другого клуба – донецкого Олимпика.

В свою очередь в Минае не спешат делать громкие заявления относительно камбэка. "Мы в режиме ожидания. Следим за развитием событий. Какое решение примет УПЛ, так оно и будет", – сказал менеджер закаопатцев Мирослав Небесник в комментарии Українському футболу.

Напомним, по итогам прошлого сезона команда Желько Любеновича заняла в турнирной таблице УПЛ предпоследнее место, хотя и продемонстрировала в последних матчах великолепную игру и характер и влюбила в себя большую часть украинских болельщиков.

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