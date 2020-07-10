Минай остановил победное шествие Металлиста 1925, Авангард спас очко в бешеной перестрелке с Балканами

Два матча пятницы открыли программу 23 тура Первой лиги.

Первая лига, 23 тур

Авангард – Балканы – 3:3

Голы: Лобов, 24 (пен.), Матяж, 31, Кириенко, 90+5 – Платунов, 20, Лукас, 54, Болокан, 61

Минай – Металлист 1925 – 1:0

Гол: Стасюк, 57

День начался с драматичной ничьей между Авангардом и Балканами. Хозяева все еще сохраняют шансы на повышение, поэтому терять очки с аутсайдером не хотелось. Балканы смогли открыть счет, но соперник ответил двойным ударом. Авангард явно вышел расслабленным на вторую половину и поплатился. Лукас сравнял счет, а Болокан намекнул на первую сенсацию тура. Команда из Краматорска спаслась только в компенсированное время – 3:3.

"Все еще может измениться": в ПФЛ оценили шансы Агробизнеса получить аттестат УПЛ несмотря на заявление президента клуба

Центральный матч тура состоялся вечером. Минай принимал Металлист 1925, который возобновил сезон тремя победами подряд. Харьковчане могли стать единоличным лидером таблицы в случае продолжения серии, но и закарпатцы не собирались отставать в борьбе за элиту. Одним из самых заметных в первом тайме был Михаил Кополовец. Капитан Миная совершил несколько эффектных отборов, а также мощно бил с дальней дистанции – мимо.

Активность Кополовца все же принесла результат после перерыва. Хавбек сделал мягкий заброс в штрафную, Стасюк удачно сыграл на подборе и со второй попытки расстрелял нижний угол ворот соперника. Казалось, что Металлист 1925 побежит отыгрываться, но ничего такого не произошло. Хозяева спокойно отбили все наступления, а порой и сами выбегали в контратаку. В конце концов, не выдержали нервы у наставника харьковчан Андрея Демченко, который получил красную карточку за чрезмерные эмоции.

Минай благодаря победе догнал Металлист 1925 в турнирной таблице – 44 очка (столько же у Ингульца, который сыграет 23 тур позже). Авангард добыл всего 38 пунктов, постепенно отдаляясь от группы лидеров.

"Шева був ще зовсім молодим, а Фоменко нагадував Лобановського": він забив перший гол Динамо у чемпіонатах України