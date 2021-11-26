"Хотя Селезнев – капитан команды, но в Минае нет неприкосновенных. И если бы у меня была информация, что Евгений нарушил спортивный режим, то он был бы серьезно наказан. Поэтому это все слухи.

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Впрочем, на днях Селезнева таки оштрафовали за тренировку вместе с боксерами. Повторяю, по поводу выполнения своих обязанностей у меня к нему нет претензий", – цитирует Леонова Meta-ratings.

Напомним, недавно в СМИ появилась информация, что Евгений часто нарушает режим в закарпатском клубе. А во время игры против Колоса камеры зафиксировали у Селезнева разбитую губу.

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