Минай определился с очередными спарринг-партнерами – закарпатцы ранее договорились с экс-клубом Милевского
Минай решил серьезно подготовиться ко второй части сезона украинской Премьер-лиги.
Команда Василия Кобина будет иметь два этапа сборов: первый пройдет в Ужгороде, где его подопечные сыграют с венгерскими клубами Кишварда (экс-коллектив Милевского) и Дебрецен, а второй – в Турции.
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Как сообщает Meta-ratings, во время второй фазы подготовки к восстановлению УПЛ Минай сыграет с сербским ОФК и ровенским Вересом. Всего планируется 5 спаррингов с различными командами.
Напомним, Минай пошел на зимнюю паузу на одиннадцатой строчке турнирной таблицы Премьер-лиги, набрав 10 очков.
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