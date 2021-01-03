Команда Василия Кобина будет иметь два этапа сборов: первый пройдет в Ужгороде, где его подопечные сыграют с венгерскими клубами Кишварда (экс-коллектив Милевского) и Дебрецен, а второй – в Турции.

Минай попрощался сразу с 4 футболистами – среди них два экс-игрока Карпат

Как сообщает Meta-ratings, во время второй фазы подготовки к восстановлению УПЛ Минай сыграет с сербским ОФК и ровенским Вересом. Всего планируется 5 спаррингов с различными командами.

Напомним, Минай пошел на зимнюю паузу на одиннадцатой строчке турнирной таблицы Премьер-лиги, набрав 10 очков.

Прогрес Динамо, гойдалки Шахтаря: схеми та ціни великої п'ятірки і користь від епідемії у першому колі УПЛ