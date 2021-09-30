Как известно, накануне Минай уволил своего главного тренера Василия Кобина.

Григорчук может возглавить Кривбасс

Закарпатский клуб уже начал поиски нового наставника. По информации программы "ТаТоТаке", "лисы" рассматривают на вакатную должность сразу двух тренеров с опытом работы в УПЛ.

Первый – Игорь Климовский, недавно покинувший тернопольскую Ниву, а до этого тренировавший донецкий Олимпик. Второй – Владимир Шаран, который летом ушел из Александрии и до сих пор находится в творческом отпуске.

Напомним, Минай после 9-ти туров занимает в турниний таблицы УПЛ предпоследнюю строчку, имея в своем активе 6 очков.

Топ-10 українських тренерів на цей момент – рейтинг "Футбол 24"