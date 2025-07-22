"Прошло 10 лет со дня основания Миная. Поверьте, это долгий и тяжелый путь. За этот период мы успели превратить любительскую команду в участника УПЛ. Сочетали в одном коллективе неузнаваемых местных воспитанников и настоящих звезд украинского футбола.

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Приглашали в крошечный поселок больших тренеров. Были андердогами, а творили настоящие сенсации. Открыли для украинского футбола игроков, которые не просто пользуются спросом, а попадают в топ бомбардиров чемпионата. Это были 10 насыщенных лет. Но сейчас мы вынуждены сказать: "До свидания".

В сезоне-2025/26 Минай не будет принимать участия. Клуб берет паузу из-за финансовых трудностей. Несмотря на войну, украинский футбол не просто живет, а прогрессирует и выдерживать конкуренцию в борьбе за качественных игроков и тренеров становится финансово тяжело", – говорится в официальном заявлении клуба.

Как сообщает Sport.ua, президент ПФЛ Александр Каденко подтвердил, что заменить Минай в Первой лиге может запорожский МФК Металлург.

"Согласно регламенту Минай заменяет команда, которая по итогам прошлого сезона заняла 14-е место в Первой лиге и уступила в раунде плей-офф. Речь идет о МФК Металлург. Мы уже обратились к запорожцам с запросом, готовы ли они снова выступать в Первом дивизионе. Предварительная договоренность есть. В ближайшее время должны получить официальный ответ, а уже на завтрашнем заседании Центрального Совета будет утвержден окончательный список участников", – цитирует издание Каденко.

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