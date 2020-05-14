Минай обнародовал результаты тестов команды на коронавирус – закарпатцы пострадали первыми среди украинских клубов

Минай провел оперативную работу для выявления других возможных случаев заражения коронавируса.

Результаты тестирования всей команды были отрицательными, информирует официальный сайт клуба.

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Ранее в Минае зафиксировали первый официально подтвержденный случай в украинском футболе – болезнь подхватил 26-летний полузащитник Игорь Вагин. Сейчас он находится на самоизоляции дома, чувствует себя хорошо, вирус проходит без симптомов. Закарпатский клуб продолжит пристально следить за здоровьем игроков и соблюдать все меры безопасности.

Напомним, пока Первая лига так и не начала вторую часть сезона из-за пандемии коронавируса.

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