Минай объявил о трансфере Кожанова

Закарпатский клуб заключил контракт с лучшим бомбардиром (18 голов) Первой лиги прошлого сезона Денисом Кожановым, сообщает официальный сайт Миная.

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Вингер с 2018 года защищал цвета луцкой Волыни. О деталях трансфера 33-летнего исполнителя в Минай не сообщается.

Отметим, Кожанов воспитывался в системе Мариуполя и донецкого Шахтера. Его контракт более 10 лет принадлежал "горнякам", но закрепиться в команде он так не сумел. Наибольшего успеха Денис достиг, играя за львовские Карпаты. Имеет в своем активе четыре поединка за национальную сборную Украины.

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