Полузащитник Кривбасса Тимур Кораблин продолжит карьеру в Минае, сообщает официальный сайт "лис".

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21-летний хавбек подписал с командой Владимира Шарана контракт на три сезона – до 30 июня 2026 года. Подробности сделки не сообщаются, однако Transfermarkt указывает на компенсацию в размере 60 тысяч евро.

Напомним, Кораблин – воспитанник запорожского Металлурга. В Кривбассе выступал с июля 2022 года. В прошлом сезоне провел за команду Юрия Вернидуба 11 матчей, в которых забил 1 гол. Transfermarkt оценивает его в 150 тысяч евро.

К слову, Минай после 3-х туров идет в турнирной таблице УПЛ на тринадцатой строчке, имея в своем активе 1 очко.

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