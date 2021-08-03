Минай объявил о товарищеском матче с экс-клубом Милевского
22:08 - Читати українською
Минай решил воспользоваться переносом матча 3-го тура чемпионата УПЛ против Колоса.
Закарпатский клуб на своем официальном сайте объявил о товарищеском матче с венгерской Кишвардой, который состоится 5 августа.
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Отметим, что Минай решился на такой шаг, поскольку поединок с Колосом был перенесен из-за участия ковалёвцев в еврокубках.
К слову, в составе Кишварда свое время выступал знаменитый Артем Милевский. Спарринг состоится в Венгрии, начало встречи в 16:00.
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