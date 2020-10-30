Новым игроком Миная стал Малепе Репо Терсайу, который родом из Южно-Африканской республики.

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Как информирует официальный сайт клуба, стороны подписали контракт о сотрудничестве, а сам футболист уже приступил к тренировкам. Детали соглашения с 23-летним хавбеком пока неизвестны.

Репо Малепе принадлежал клубу Орландо Пайретс, который является бронзовым призером чемпионата ЮАР. Правда, два последних сезона провел в Чиппа Юнайтед – 11 команде нынешней элиты, где был игроком основы. На его счету более 60 матчей в высшей лиге Южно-Африканской республики.

К слову, игрок также имеет опыт выступлений на международном уровне. Полузащитник играл на последней Олимпиаде за свою сборную в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Сейчас выступает за молодежную сборную ЮАР.

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