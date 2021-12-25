Закарпатцы до сих пор не определились с наставником главной команды.

Как известно, Минай по-прежнему остается без главного тренера. Среди кандидатов на вакантную должность фигурируют фамилии Олега Лужного, Юрия Мороза, Романа Григорчука и Игоря Климовского. Однако главным фаворитом считается Владимир Шаран, который уже провел переговоры с руководством закарпатского клуба.

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По информации Meta Ratings, боссы "лисов" после встречи с экс-наставником Александрии взяли время на размышления. Главная проблема – в Минае пока не готовы к резкому увеличению зарплатной ведомости и улучшению условий подготовки футболистов к матчам. В клубе надеялись, что новый тренер будет выискивать неиспользованные резервы у тех игроков, которые уже находятся на контракте, а не делать ставку на приглашение именитых новичков с более высокими финансовыми условиями.

Поэтому в клубе пока не решили, какой вектор развития выбрать: искать дополнительные средства и выполнять пожелания звездного тренера или пригласить в команду более скромного специалиста. В этой связи планы подготовки закарпатцев к весенней части сезона пока отошли на второй план.

Напомним, на зимнюю паузу Минай ушел на предпоследней строчке, имея в своем активе 10 очков.

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