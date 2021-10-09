"Оптимизм в голосе? Конечно. Знаете, если бы не было оптимизма и желания, то я бы здесь не находился. Два дня назад руководство Миная позвонило и сделало мне предложение. Это очень хороший проект, мне давно импонирует эта команда.

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Здесь в Закарпатье – интересный район, и эта команда должна быть не внизу, не в лидирующих позициях, но выше. Ситуация непростая, команда недобрала много очков, по игре могли набрать больше. Но будем делать все возможное и невозможное.

На какой период подписал контракт? До конца сезона. Но я за длительными контрактами на два-три года никогда не лезу. Самое главное – чтобы играла моя команда, а ребята, думаю, еще себя покажут", – цитирует Леонова FanDay.

После 9-ти туров УПЛ Минай остается в зоне вылета с 15-ю очками.

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