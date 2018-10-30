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Минай назвал причину сверхвысокой стоимости билетов на матч с Динамо

29 октября 11:14 355 Читати українською
Минай назвал причину сверхвысокой стоимости билетов на матч с Динамо
ФК Минай

Второлиговый ФК Минай сообщил, что увеличит стоимость билетов на матч с киевским Динамо из-за возведения дополнительных трибун специально для этого поединка.

"Мы знаем, что цена билета на поединок с Динамо значительно, в разы, отличается от стоимости входа на другие матчи.

Минай – Динамо: билеты на матч Кубка Украины будут стоить 250 и 400 грн

Мы не хотели завышать цены, но учитывая экономическую ситуацию и себестоимость монтажных работ дополнительных трибун, чтобы обеспечить большой спрос, который есть сейчас, приняли такое решение", – сообщает пресс-служба Миная.

Поединок 1/8 финала Кубка Украины Минай – Динамо состоится в среду, 31 октября. Начало матча – в 14:00.

Тренер Мыная: Мы не боимся Динамо

Кубок Украины1/8 финала

Минай - Динамо Киев: Среда 31 октября 2018

Минай
до матча
1
дн
:
13
час
:
54
мин
Динамо Киев
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