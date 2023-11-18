Желько Любенович стал главным тренером Миная. Серб будет работать с новым тренерским штабом.

Минай официально объявил о назначении Желько Любеновича на должность главного тренера команды.

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Как сообщает клубная пресс-служба закарпатцев, помогать руководить командой Любеновичу в тренерском штабе будут ассистент Игорь Дудник и тренер вратарей Андрей Новак. Новым командным врачом назначен Виталий Деяк.

Напомним, Минай занимает последнее место УПЛ. Закарпатцы набрали всего 6 очков в 14-ти матчах, не одержав ни одной победы.

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