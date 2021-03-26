Минай нашел работу Севидову в клубе, – источник
Именитый украинский тренер Александр Севидов таки получит работу в Минае.
Севидов будет работать в Минае в статусе тренера-консультанта, а наставником останется Николай Цымбал, которого сегодня назначили на новую должность, сообщает Profootball Digital.
Кобин озвучил свою версию отставки из Миная – тренер хотел уйти раньше
Отмечается, что Цымбал и до официального назначения де-юре занимал должность главного тренера, поскольку Василий Кобин не имел соответствующей лицензии.
Напомним, последним местом работы Севидова стал ПФК Сумы. В апреле прошлого года тренер был дисквалифицирован на 5 лет по делу касательно участия клуба в договорных матча. Апелляцию специалиста до сих пор не рассмотрели.
Добавим, что после 18 туров Минай занимает предпоследнюю строчку УПЛ, опережая Рух всего на одно очко.
Мілевський у Минаї: чому перехід легенди у команду Кобіна ризикує закінчитись провалом для всіх