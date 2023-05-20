Обе команды подошли к противостоянию с одинаковой задачей – кровь из носу набрать очки, чтобы уберечься от вылета. Черноморец находился выше Миная на четыре ступеньки, но превосходил соперника лишь на 3 пункта. "Моряки" в последнем матче сенсационно одолели Динамо (3:2), поэтому имели отличное настроение и уверенность в собственных силах. В свою очередь подопечные Владимира Шарана дали бой СК Днепр-1, но потерпели обидное поражение (0:1).

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Уже в самом начале Бадибанга с правого фланга выдал роскошный навес на дальнюю штангу, откуда Демченко головой сбрасывал в центр на Алефиренко. Даниил немного не рассчитал и мяч забрали защитники. На 14-й минуте Кузык со штрафного навесил во вратарскую и Васильев головой замкнул мимо стойки. Ближе к середине тайма Хадида решился на дальний удар из-за пределов штрафной – над воротами.

Григорчуку пришлось вносить коррективы по ходу встречи – Гучек в столкновении с Витенчуком в центре поля получил досадную травму, и не смог продолжить поединок. Пока одесситы готовили замену, Демченко снова решил пробить издали – мяч срезался с ноги и пролетел в метрах десяти от стойки.

На 37-й минуте Черноморец едва не забил: Хадида с острого угла пробил, Кравчук пытался отбить, но в падении срезал в собственные ворота. Бандура, который уже лежал на газоне дезориентированный фейлом одноклубника, сумел сгруппироваться и еще на полусогнутых ногах дотянуться рукой до мяча и вынести его на угловой. На последней минуте "моряки" упустили еще одну возможность: Хадида после навеса Кузыка замыкал головой – мяч просвистел в считанных сантиметрах над перекладиной.

Интересно, что за весь тайм Минай так и не смог нанести хотя бы один удар в сторону ворот соперника, сосредоточившись лишь на защите и выжидая на ошибку соперника.

Сразу после перерыва Черноморец создал два подряд момента: сначала после передачи Гечева со штрафного неточно головой пробил Петько, а через мгновение едва не отметился курьезным голом Алефиренко – выполняя навес он попал в перекладину.

На 61-й минуте Минай шокировал Черноморец! Гечев подхватил мяч на своей половине поля после передачи Бандуры и помчался по правому флангу. Белый сделал ленивую попытку отобрать сферу, но Михаил легко обошел его, ворвался в штрафную и в падении с острого угла пробил. Мяч по хитрой траектории рикошетом от ноги Хадиды залетел в сетку. Настоящее безумие!

Одесситы в попытках отыграться зажали соперника на его половине поля, но гости зацементировали вратарскую, самоотверженно бросаясь под каждый мяч. На 75-й минуте Кузык выходил один на один и был сбит в штрафной Немчаниновым. Арбитр свистнул офсайд, хотя повтор показал, что судья ошибся. Должен был быть пенальти и удаление защитника Миная, у которого уже был один "горчичник".

На 80-й Васильев подставлял ногу после прострела Гладкого – Бандура выдал невероятный сейв, интуитивно среагировав в последний момент (обзор вратарю закрывали собственные защитники). Впоследствии экс-кипер сборной Украины еще несколько раз спас свою команду после беспощадных расстрелов соперником. Уже в добавленное время он завалил Войтиховского в штрафной соперника, но арбитр снова не поставил пенальти, зафиксировав фол в атаке.

Победа принесла Минаю 29 очков и подняла на десятую строчку турнирной таблицы УПЛ, Черноморец с таким с количеством баллов девятый.

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