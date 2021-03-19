Главный тренер Миная Василий Кобин может покинуть свой пост уже после матча 19-го тура УПЛ против Мариуполя.

Минай готов уволить Кобина, если команда не сможет победить Мариуполь в ближайшие выходные, сообщает Sport.ua.

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Такое решение объясняется неудовлетворительной формой закарпатцев в 2021 году – победа над Олимпиком и 4 поражения несут угрозу планам клуба удержаться в элите украинского футбола.

К слову, Минай занимает 13 место в турнирной таблице с 13 пунктами в активе – последний Львов отстает всего на одно очко.

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