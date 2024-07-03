В последнее время все больше специалистов сватают Минай на место СК Днепр-1 в случае прекращения выступлений команды Юрия Максимова на профессиональной арене. Однако не все так просто с возвращением закарпатцев в элиту.

Минай отреагировал на возможность заменить СК Днепр-1 в УПЛ

По информации Sport.ua, Минай-арена и стадион Авангард в соседнем Ужгороде не соответствуют требованиям УПЛ, и там запрещено проводить календарные матчи. Соответственно закарпатцам в лучшем случае придется искать убежища в соседних Львове или Ровно. А это дополнительные ощутимые расходы на аренду стадионов, постоянные переезды, проживание в гостиницах. Большой вопрос, устроит ли это руководство Миная, бюджет которого не впечатляет даже по меркам Первой лиги.

Напомним, СК Днепр-1 должен был определиться со своим будущим 1 июля, однако перенес принятие окончательного решения на неделю.

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