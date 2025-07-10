Президент ПФЛ озвучил сценарий на случай, если закарпатцы не стартуют в новом сезоне.

Подготовку к сезону 2025/26 до сих пор не начал лишь один клуб Первой лиги – Минай. Президент ПФЛ Александр Каденко в комментарии Sport.ua прокомментировал ситуацию: "Из клубов ПФЛ неопределенность только с Минаем, который остался без главного тренера, ведущих футболистов.

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Однако ситуация еще не критическая, вспоминается, и раньше Минай решал кадровые вопросы в последний момент и все обходилось.

Я в курсе, что несколько дней назад руководство Миная контактировало со своими коллегами из второлигового Ужгорода на тему обмена дивизионами. Но "горожане" решили не форсировать событий и остались во Второй лиге. Представители Миная о каких-то проблемах меня не информировали. Думаю, что до конца следующей недели Минай сообщит о продолжении выступлений в перволиговом первенстве или возьмет паузу и сосредоточится на подготовке смены. Если все же, решат сойти с дистанции, то согласно Регламенту их заменит запорожский Металлург, который занял 14 место в Первой лиге, но проиграл в плей-офф".

Минай еще в сезоне 2023/24 выступал в украинской Премьер-лиге. В прошлой кампании закарпатская команда заняла 12 место в Первой лиге группы Выбывания.

Минай должен стартовать в Первой лиге уже 2 августа матчем против Металлиста.

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