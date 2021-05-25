Борьба за выживание в украинской Премьер-лиге может продолжиться кабинетным методом.

Минай сохраняет шанс остаться в элите, несмотря на последнее место по итогам сезона, сообщил в Instagram журналист Олег Ящук.

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Причина – трем действующим клубам УПЛ категорически отказывают в выдаче аттестата. Источник не раскрывает их названий. Если все трое не найдут компромисс с УПЛ и не получат аттестат на следующий сезон, то именно Минай станет первым в очереди на замену. Руководство закарпатского клуба уже активно ведет диалог с Премьер-лигой и стремится воспользоваться шансом.

Заметим, что в сезоне 2021/22 планируется расширение УПЛ с 14 до 16-ти команд.

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