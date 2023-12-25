Минай может провести сборы в Турции
09:01 - Читати українською
Главный тренер Миная Желько Любенович рассказал о планах клуба на зимнюю подготовку ко второй половине сезона.
"Собираемся 11 января. Первый, втягивающий, сбор будем проводить в Ужгороде.
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Возможно, потом полетим в Турцию. Это станет окончательно известно незадолго до Нового года", – поделился Любенович в комментарии UA-Футбол.
Добавим, что Минай занимает последнее место в УПЛ, набрав лишь 6 очков в 15 матчах. Любенович возглавил команду в ноябре 2023 года, сменив на посту Владимира Шарана.
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