Минай может потерять нападающего, который ведет переговоры с зарубежным грандом
Форвард Миная Рустам Ахмедзаде близок к переходу в азербайджанский Карабах.
Ахмедзаде прибыл в Баку, где уже сегодня должно пройти медосмотр в местном Карабахе, сообщает meta-ratings.
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Если все пройдет хорошо, то нападающий уже этой зимой сменит клубную прописку. Добавим, что контракт Рустама с Минаем рассчитан до лета 2024 года, а вот сумма потенциального трансфера пока не разглашается.
Отметим, что Карабах является 8-кратным победителем чемпионата Азербайджана, однако в прошлом сезоне торжествовал Нефтчи. Пока команда возглавляет турнирную таблицу, имея 5-очковый отрыв от второго места.
К слову, Ахмедзаде провел 12 матчей в составе Миная в текущем сезоне, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист.
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