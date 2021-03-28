Минай в перерыве на международные поединки провел товарищескую встречу с венгерской Кишвардой. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Товарищеские матчи.

Минай – Кишварда – 1:2

Голы: Угочукву, 50, (пен.) – Сасса, 18, Бумба, 76

Начало игры вышло ровным, однако это не помешало Кишварде отличиться забитым голом – Сасса головой замкнул навес с правого фланга. Второй тайм начался с гола Миная – Пиняшко снесли в штрафной, а Угочукву "паненкой" реализовал 11-метровый.

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После перерыва Минай лучше выглядел, Пиняшко имел еще два неплохих момента, однако забить ему не удавалось. Чуть ли не единственный острый ответ Кишварды же завершился голом Бумба в нижний угол метров с 14. Несмотря на все старания, Минай так и не смог второй раз выровнять положение.

Отметим, что это был дебютный матч Николая Цымбала во главе клуба после увольнения Василия Кобина. Следующий поединок минайцы проведут с Колосом 4 апреля, начало в 14:00.

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