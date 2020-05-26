Минай готовится к матчу с Динамо, несмотря на неопределенность с рестартом сезона в Первой лиге

Главный тренер Миная Василий Кобин рассказал, при каких условиях его команда согласится доиграть сезон в Первой лиге.

"Минай упорно готовится как к возможному возобновлению первенства, так и к полуфинальному кубковому противостоянию с Динамо. Однако если нам предложат сыграть в мини-турнире за право повыситься в классе, то мы откажемся.

ПФЛ предложила 4 варианта завершения сезона Первой лиги

Минай за определение лауреатов только с соблюдением действующего регламента. Мы хотим доигрывать сезон в том формате, в котором его и начинали", – сказал Кобин в комментарии Команда 1.

Напомним, Минай в турнирной таблице Первой лиги занимает третье место, отставая от лидера – львовского Руха – на два пункта. Кроме того, команда, которую возглавляет Василий Кобин, должна сыграть с киевским Динамо в полуфинале Кубка Украины.

Динамо чи Зоря у ЛЧ, доля титулу Шахтаря, "зручний" порятунок Карпат – 6 варіантів завершення сезону, і як догодити УЄФА