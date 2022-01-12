Минай договорился о двух контрольных поединках
12:21 - Читати українською
Минай постепенно начинает определяться с планами на зимний перерыв.
Минай все еще не определился с новым тренером, однако договорился уже о двух контрольных поединках, сообщает meta-ratings.
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22 января закарпатцы должны встретиться с венгерским Дебреценом, а 28 сыграет с Ужгородом из Первой лиги.
Напомним, на зимнюю паузу Минай пошел на предпоследней строчке турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе всего 10 очков.
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