Минай постепенно начинает определяться с планами на зимний перерыв.

Минай все еще не определился с новым тренером, однако договорился уже о двух контрольных поединках, сообщает meta-ratings.

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22 января закарпатцы должны встретиться с венгерским Дебреценом, а 28 сыграет с Ужгородом из Первой лиги.

Напомним, на зимнюю паузу Минай пошел на предпоследней строчке турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе всего 10 очков.

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