Динамо могло выйти вперед уже на 2 минуте встречи, однако передачу Вербича не смогли замкнуть ни Гармаш, ни Буяльский. На 11-й минуте Буяльский заработал пенальти, а Цыганков легко реализовал его, забив свой 70-й мяч в рамках УПЛ. До перерыва Гармаш мог удвоить преимущество, но его удар после прострела Миколенко попал в перекладину.

Динамо обыграло Минай в тяжелом матче – пенальти и везение помогли команде Луческу вывезти очки из Ужгорода

Во второй половине Минай перехватил инициативу и имел два неплохих шанса, чтобы сравнять счет. Позже Селезнёв классно пробил в штангу – у Бущана не было шансов спасти команду. А Шапаренко на 6-й компенсированной минуте поставил точку во встрече, расстреляв ворота после передачи Сидорчука в центр.

Таким образом, Динамо набрало 41 очко и осталось на первом месте в УПЛ, а Минай с 10 пунктами расположился на пятнадцатой строчке.