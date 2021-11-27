Матч, как и онлайн-трансляция Минай – Динамо на "Футбол 24", стартовал в 14:00. Команды подходят к поединку на разных полюсах таблицы. Если киевляне лидируют в чемпионате, опережая Шахтер благодаря лучшей разнице голов, то закарпатцы – третьи с конца, всего на 3 очка оторвавшись от идущего последним Мариуполя.

Минай – Динамо: анонс матча УПЛ

Команда Игоря Леонова попытается прервать начавшуюся еще в августе безвыигрышную серию. Единственная победа Миная зафиксирована еще в первом туре в поединке против Александрии. С тех пор закарпатцы не могут выиграть в 14 матчах – 7 ничьих и 7 поражений. В последних двух турах Минай мог прервать эту серию, но оба раза упускал победу на последних минутах – сначала "лисы" отпустили Ингулец, а посреди недели на последних секундах пропустили от Колоса.

Динамо же во вторник оформило вылет из еврокубков. Подопечные Мирчи Луческу выдали неплохой матч против Баварии и даже забили первый гол в групповом турнире, но это не спасло киевлян от очередного поражения и неизбежного вылета из еврокубков по итогам 6-го тура. А вот в УПЛ у Динамо более-менее порядок, если не учитывать поражение от Ворсклы в позапрошлом туре.

Это 6-й матч в истории противостояний Динамо и Миная. Киевляне выиграли все 5 предыдущих поединков с общей разницей 14:1. При этом "бело-синие" не забивали менее двух голов за игру. Мирча Луческу провел определенные изменения – в частности, в старте вышел Артем Шабанов, не игравший почти месяц. Александр Сирота сел в запас. Получил свой шанс и Беньямин Вербич, которому сегодня исполнилось 28 лет. На позиции центрфорварда действует Денис Гармаш.

Стартовые составы:

Минай: Кучер – Гончар, Семенко, Горин, Синегуб – Хахлёв, Петрусенко – Белоног, Кулиев, Кныш – Ахмедзаде.

Запасные: Пеньков, Коваленко, Селезнев, Байдал, Вишневский, Матич, Кобак, Багайоко, Месхи.

Динамо: Бущан – Кендзёра, Забарный, Шабанов, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Цыганков, Буяльский, Вербич – Гармаш.

Запасные: Бойко, Шепелев, Де Пена, Андриевский, Караваев, Витиньо, Сирота, Шкурин, Антюх.