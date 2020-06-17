Минай – Динамо: онлайн-трансляция полуфинала Кубка Украины – интересные изменения от Михайличенко

Минай принимает Динамо в 1/2 финала Кубка Украины. Составы и онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Минай – Динамо на "Футбол 24", стартует в 14:00. Это уже вторая кубковая дуэль команд за последние 2 сезона. В предыдущем розыгрыше динамовцы выиграли у закарпатцев со счетом 3:1 и вышли в четвертьфинал, где их остановил Шахтер. Динамо взяло реванш у "горняков", а также обыграло Александрию на пути к полуфиналу. Минай выбил Ингулец, Львов, Волынь и Калуш. Команда Кобина также претендует на выход в УПЛ, не уступив ни разу за последние 6 матчей во всех турнирах. Беспроигрышная серия подопечных Михайличенко насчитывает 2 поединка.

Минай – Динамо: анонс и прогноз на матч 1/2 финала Кубка Украины

Минай – Динамо: онлайн-трансляция матча 17 июня 2020 – 1/2 финала Кубка Украины

Алексей Михайличенко делает несколько интересных изменений в стартовом составе по сравнению с последним матчем УПЛ. Бойко, Караваев, Пиварич, Дуэлунд, Вербич, Де Пена и Соль выходят вместо Бущана, Кендзеры, Миколенко, Сидорчука, Цитаишвили, Буяльского и Русина. Причем на месте правого вингера будет играть кто-то из левых крайков.

Минай: Попович – Жичиков, Допилка, Маткобожик, Стасюк – Вагин, Книш – Глагола, Оринчак, Пиняшко – Нуриев

Динамо: Бойко (к) – Караваев, Попов, Шабанов, Пиварич – Шепелев, Андриевский – Вербич, Дуэлунд, Де Пена – Соль