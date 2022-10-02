Минай принимает киевское Динамо в матче 5-го тура УПЛ. Составы команд и ссылку на онлайн-трансляцию, ищите в этой новости на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Минай – Динамо на "Футбол 24", стартует в 13:00. Команда Шарана опережает киевлян в турнирной таблице на одно очко. "Бело-синие" после провального старта сезона (2 поражения в трех поединках) находятся на 13-й позиции. Минай проиграл все шесть предыдущих матчей против Динамо с общей разницей мячей 1:16. Прямая трансляция игры будет доступна на Setanta Sports+ (линейный телеканал) и OTT Setanta Sports.

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Составь команд:

Минай: Бандура, Немчанинов, Горин, Гончар, Трубочкин, Хахлев, Витенчук, Воробчак, Кулиев, Вишневский, Твердохлеб

Запасные: Пеньков, Кемкин, Байдал, Грайфонер, Касимов, Пономарь, Чуев, Колесник, Кравчук, Рогозинский, Дмитрук

Динамо: Бойко, Дубинчак, Попов, Забарный, Тимчик, Сидорчук, Шепелев, Кабаев, Цыганков, Буяльский, Гармаш

Запасные: Нещерет, Овчаренко, Сирота, Бурда, Кендзера, Кравченко, Андриевский, Лонвейк, Караваев, Паррис, Ванат, Беседин