Минай – Динамо: анонс матча 1/2 финала Кубка Украины

В рамках полуфинала Кубка Украины Минай принимает Динамо. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

В последнее время клубы из Первой лиги феерят в Кубке. СК Днепр-1 дважды подряд пробивался в полуфинал, Ингулец вообще стал серебряным призером, а ещё до них полуфиналистом был Николаев. Теперь честь подраться за финал выпала Минаю – весёлому коллективу с Мишей Кополовцом, Васей Кобиным, показом яиц и президентом-таможенником. Для Динамо же сегодняшний поединок – очередная ступенька к 12-му выигранному Кубку Украины. В последний раз этот трофей оказывался над головами киевлян аж пять лет назад.

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Правда, интриги в этом полуфинале почти нет. Серьёзно, о чём можно говорить, когда одна команда на неделе громит Зарю с Александрией, а другая провела всего один официальный матч в 2020 году – да и тот выиграла по серии пенальти.

Речь о поединке Миная с Ингульцом в мартовском четвертьфинале, но и до него подопечные Васи Кобина побеждали не так, чтобы уверенно. Калуш одолели со счётом 2:1, Волынь обыграли минимально, а в ворота Львова под руководством Владимира Мазяра удалось забить два гола аж в самом конце встречи, играя в большинстве. Не то, чтобы это как-то унижало Минай – просто эта команда больше про характер, чем про самые лучшие показатели прессинга в Европе, как у Ингульца год назад.

Динамо – фаворит текущего розыгрыша Кубка, и дело здесь не в сегодняшнем сопернике. Просто киевляне крайне уверенно прошли предыдущих соперников: Александрия хоть и проиграла минимально после гола в компенсированное время, но откровенно играла на отбой, а Шахтер в четвертьфинале динамовцы прибили максимально убедительно – можно даже сказать, что это было красиво. После рестарта чемпионата "бело-синие" выглядят лучше всех претендентов на серебро, забив восемь голов двум из них, а тут ещё и Цыганков восстановился от травмы (хотя сломался Сидорчук). Словом, Минаю сегодня не позавидуешь.

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Кадровая ситуация

Травмированные: Маик – Сидорчук

Дисквалифицированы: Микитюк – Сидорчук, Кадири

Ориентировочные составы на матч Минай – Динамо

Минай: Попович – Жичиков, Сантос, Маткобожик, Стасюк – Ткачук, Вагин – Оринчак, Глагола, Пиняшко – Нуриев

Динамо: Бойко – Караваев, Попов, Шабанов, Миколенко – Шепелев, Андриевский – Цыганков, Шапаренко, Де Пена – Соль

Прогноз "Футбол 24" – 1:3

Минай на матч против Динамо подготовил тайное оружие, сумев поставить матч на 14:00 – впрочем, судьба посмеялась над закарпатцами, ведь вместо жары прогноз погоды даёт дожди и максимум 22 градуса тепла. Конечно, подопечные Василия Кобина ещё могут показать яйца, ну и банально поймать соперника на кураже, как в матче 2018 года – тогда Минай после первого тайма вёл со счетом 1:0. В конце концов, киевляне вряд ли выйдут в сильнейшем составе.

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Впрочем, тогда Минай проиграл со счётом 1:3. Нынешнее Динамо выглядит даже убедительнее, а ещё более убедительно киевляне будут выглядеть на фоне команды, которая провела один матч за полгода. Закарпатцы могут надеяться только на чудо – логика же подсказывает, что сегодня Динамо разорвёт соперника и выйдет в финал. Ну и пусть.

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