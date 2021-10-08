Минай провел спарринг с Кишвардой во время международной паузы. Читайте отчет о встрече на "Футбол 24".

Товарищеские матчи

Кишварда – Минай – 4:1

Голы: Асани, Этвёш, Лукас, (пен.), Камай, – Селезнёв, (пен.)

Поединок начался очень неудачно для Миная – еще до перерыва Кишварда отгрузила в ворота украинского клуба 4 мяча. Закарпатцы смогли забить гол престижа – Селезнев реализовал пенальти во втором тайме, однако Кишварда удержала победу.

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К слову, Селезнев еще не забивал за Минай в официальных матчах, сыграв в 8 поединках. Следующий матч состоится 17 октября в рамках чемпионата Украины, соперником будет Десна.

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