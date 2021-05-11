Минай после вылета из УПЛ все же будет выступать в Первой лиге, сообщает Meta-ratings.

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Ранее отмечалось, что закарпатский клуб может исчезнуть с футбольной карты Украины. Руководство Миная приняло решение сократить бюджет команды, ряд ключевых игроков покинут закарпатский коллектив, но клуб продолжит существование в Первой лиге. Стоит отметить, что высокие шансы на выход из Второй лиги имеет еще один закарпатский клуб – Ужгород.

Напомним, в прошлом сезоне УПЛ Минай получил лишь 18 очков, что является худшим показателем из всех 14-ти клубов турнира.

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