Известный журналист Игорь Цыганык считает, что команде Игоря Леонова пока не по силам противостоять действующему чемпиону страны.

"Динамо сейчас находится в хорошей форме. Не думаю, что Минай может создать проблемы динамовцам. Хотя, без сомнения,биться будут самоотверженно.

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Не стоит ждать большой ротации от Мирчи Луческу. Нужно доигрывать чемпионат с максимумом очков. Поединок последнего тура Лиги чемпионов против Бенфики на выезде уже ничего не решает, поэтому в Португалии можно применить ротацию. Есть предчувствие, что забьет Виктор Цыганков. Не везет в последнее время капитану киевлян", – сказал Цыганык в комментарии PБ.

Напомним, встреча между Минаем и Динамо состоится уже сегодня, 27 ноября. Начало встречи в 14:00.

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