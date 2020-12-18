Главный тренер Миная Василий Кобин рассказал о планах по подготовке команды во время зимнего перерыва.

"С 11-го по 21-е января первый сбор проведем в Ужгороде, а на 15 и 16 запланированы спарринги с венгерскими командами. Скорее всего, сыграем в соседней стране. 23-го января отправимся в Турцию, где на заключительном этапе подготовки проведем еще 4-5 контрольных матчей.

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Что касается кадровых изменений в команде, то пока неизвестно, останутся у нас арендованные игроки. С потенциальными новичками сейчас ведутся переговоры, а окончательно определимся с ними уже во время первого сбора в Ужгороде", – поделился Кобин в комментарии meta-ratings.

Добавим, что Минай пошел на зимнюю паузу на одиннадцатой строчке турнирной таблицы УПЛ, набрав 10 очков.

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