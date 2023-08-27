Минай – Заря

Старт Миная в чемпионате разочаровывает. Команда стартовала с разгрома от Динамо, но продемонстрировала классный прессинг и перспективную систему обороны. Казалось, что закарпатцы в новом сезоне удивят, но нет – команда проиграла ЛНЗ и Металлисту 1925, не забив ни одного гола и пропустив четыре, а с СК Днепр-1 была зафиксирована ничья. Особенно тревожат поражения от черкасцев и харьковчан, ведь они являются конкурентами в борьбе за выживание.

Нельзя сказать, что футбол Миная является ужасным или кризисным, но сказывается слабый кадровый ресурс. "Лисы" крайне бедно выглядят в позиционном наступлении, а компенсировать проблемы стандартами не удается – раньше за это отвечал Хахлев, которого в команде уже давно нет. Как следствие, за четыре тура подопечные Владимира Шарана наиграли всего на 2,7 ожидаемых голов, а забили и того меньше.

Заря тоже начала чемпионат неудачно. Луганчане потерпели поражения от Руха и Кривбасса, а с Александрией расписала нулевую ничью. Успехом был только поединок с Ворсклой, где удалось победить со счетом 2:1, однако там откровенно повезло с обороной полтавчан – похожий футбол в матче со Славией не прошел (поражение 0:2). Наиболее важно, во всех четырех турах команда смогла выдать только один убедительный тайм.

Пока что по Заре трудно делать далеко идущие выводы. Здесь есть как очень перспективные наработки (лонгболы от центрбеков, прессинг, тактическая гибкость), так и серьезные уязвимости (оборона, позиционная атака, физическая готовность). На европейском уровне "черно-белые" пока что нулевые, однако в УПЛ от них можно ожидать всякого – хотя в целом ситуация невеселая.

Кадровая ситуация

Травмированы: Воробчак – Русин, Бутко, Данченко, Мацапура

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Минай – Заря

Минай: Бандура – Чуев, Немчанинов, Кравчук – Дмитрук, Витенчук, Петько, Булеза – Панасенко, Твердохлеб – Вишневский

Заря: Турбаевский – Жордан, Батагов, Снурницын – Кирюханцев, Дрышлюк, Мишнев, Вантух – Волошин, Герреро, Антюх

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Минай как статистически, так и чисто по результатам имеет худшую атаку и худшую оборону чемпионата. Неудивительно, что букмекеры считают фаворитом Зарю. Правда, показатели луганчан не намного лучше, а их способность вскрывать оборонительные блоки аутсайдеров вызывает вопросы – особенно учитывая схему 5-4-1 с тактикой лонгболов в атаке.

Пока что луганчане не продемонстрировали способности стабильно побеждать команды уровня Миная, так что мы поставим на результативную ничью.

Ворскла – Черноморец

Полтавчане производят удручающее впечатление на старте сезона. Команда вылетела из еврокубков в первом же раунде, а в чемпионате потерпела разгром от Руха (1:4) и проиграла Заре (1:2) – кстати, там тоже должен был случиться разгром за тайм. Победа над Вересом надежды на светлое будущее не добавила, ведь ровенчане в компенсированное время могли отыграться (их гол не засчитали).

Зато Ворскла прославилась на весь мир своим билд-апом, собрав десятки миллионов просмотров в соцсетях. Привоз в поединке с ровенчанами облетел весь футбольный мир. А это не первый такой ляп – автогол года в матче против Руха начался с точно такого же розыгрыша.

Здесь можно задавать вопросы к Исенко, ведь он и на выходе не впечатляет, и на линии не дает надежности. Впрочем, у Ворсклы не удается почти все – из позитива можно отметить только невероятно высокую интенсивность игры без мяча, что говорит о классной физической подготовке. В целом, ситуация идет к отставке Виктора Скрипника, ведь прогресса нет. В нынешних условиях ему будет очень тяжело переломить ситуацию.

У Черноморца ситуация противоположная. Одесситы демонстрируют прекрасную систему прессинга и позиционного наступления, а их кадровое усиление оказалось чрезвычайно интересным. Некоторые футболисты (тот же Шпорн) в Украине выглядят инопланетянами в хорошем смысле. Команда выглядит чрезвычайно симпатичной, одержав три победы в четырех турах и забивая не менее двух голов – причем неделю назад "моряки" победили Динамо в Киеве со счетом 3:2. Второй раз за пять месяцев.

Все это – заслуга Романа Григорчука. Сугубо благодаря его работе скромный по ресурсам коллектив демонстрирует едва ли не лучший футбол в УПЛ, однако ему критически не хватает глубины состава. Одесситам трудно даются замены и игра в высоком темпе более часа – а без этого начинает разваливаться персональный прессинг, который и является основой успеха Черноморца. Кроме того, не хватает обычной ротации, что вылилось в поражение от Колоса.

Между тем, в матче с Ворсклой бегать придется очень много. Выдержит ли Черноморец? Будем смотреть. Матч обещает быть интересным.

Кадровая ситуация

Травмированы: Войтиховский, Бадибанга (Черноморец)

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Черноморец – Ворскла

Черноморец: Билык – Путря, Салюк, Гучек, Ермаков – Кузык, Шпорн, Васильев – Брагару, Иеде, Бойчук

Ворскла: Исенко – Пердута, Чеснаков, Сантана, Крупский – Скляр, Павлюк – Фелипе, Юрченко, Кане – Степанюк

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Черноморец выглядит значительно сильнее нынешней Ворсклы, однако букмекеры почему-то так не считают. Коэффициенты на победу обоих коллективов примерно равны. Действительно, после таких матчей, как против Динамо, середнякам надо ротация – а ее у одесситов нет. Да и по показателю ожидаемых пропущенных команды равны.

Все это повышает шансы на осечку одесситов, но мы поставим на их триумф. Достаточно посмотреть на прессинг "моряков" и на билд-ап "зелено-белых", а еще лучше – на статистику ожидаемых голов или на моменты соперников Ворсклы. Подопечные Романа Григорчука прямо сейчас значительно мощнее