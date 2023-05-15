В рамках 25-го тура УПЛ Минай встретится с СК Днепр-1, а Колос примет Александрию. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Минай – СК Днепр-1

СК Днепр-1 в доигровке с Александрией посреди недели расписал ничью, потеряв шанс догнать Шахтер. "Горняки" же на выходных победили, увеличив отрыв до пяти очков – таким образом, "спортклубовцы" сегодня не имеют права на осечку. Команде необходимо побеждать не только во встрече с Минаем, но и во всех остальных поединках в конце сезона.

Столь серьезная ответственность давит на футболистов. Александр Кучер после ничьей с Александрией даже заявил, что команда пошатнулась психологически. "На помощь" СК Днепру-1 в трудную минуту пришел корпус арбитров, который регулярно ошибается в пользу "желто-черных", но полагаться лишь на судей нельзя – аналогичные услуги они оказывают Шахтеру. Да и вообще трудно найти матч, в котором рефери не допустили что-то вырвиглазное.

СК Днепр-1 на отдельных отрезках демонстрирует топовый футбол. Статистически почти каждый поединок подопечных Александра Кучера должен завершаться уверенной победой, но есть несколько загвоздок. Во-первых, высокий уровень не может удержать хотя бы тайм. Во-вторых, в обороне много ошибок, что позволяет даже аутсайдерам забивать по два гола из ничего.

С таким футболом против Миная будет непросто. Ворскла неделю назад не смогла настроиться в Ужгороде – и безнадежно проиграла со счетом 0:2. Месяц назад здесь же потерпел фиаско Кривбасс, и даже с Шахтером "лисы" претендовали на ничью. Все решила судейская ошибка, хотя дончане должны были побеждать и по игре.

Да, на этом же отрезке случились ничьи с Вересом и Металлистом 1925, но нестабильность закарпатцев объяснить легко. Они чрезвычайно ограничены в кадровом плане, да и класса не хватает – что заметно по низкой реализации и глупым ошибкам в обороне. При этом Минай демонстрирует очень интенсивный футбол, агрессивно прессингуя и даже выдавая 15-минутки доминирования. На весь матч футболистов банально не хватает.

Играть подопечных Владимира Шарана трудно, а сегодня они еще и мотивированы. Коллектив опустился в зону переходных матчей, отстав от спасительной 12-й позиции на одно очко – и ничья не устроит. На этой строчке засел Металлист 1925, у которого лучшая статистика в личных встречах.

Главный тренер Миная жаловался, что футболистам постоянно названивают с просьбой проиграть – и перед матчем с СК Днепром-1 такой случай тоже был. Теперь за закарпатцами следят особенно, а значит надо выложиться на максимум. Посмотрим, во что это выльется.

Кадровая ситуация

Травмированные: Воробчак – Пурита

Дисквалифицированные: Мельник – Назаренко

Ориентировочные составы Минай – СК Днепр-1

Минай: Бандура – Гончар, Кравчук, Немчанинов, Трубочкин – Горин, Витенчук – Гечев, Твердохлеб, Булеза – Вишневский

СК Днепр-1: Рыбак – Адамюк, Сваток, Сарапий, Матаррита – Бабенко, Рубчинский – Гуцуляк, Пихаленок, Бланко – Довбик

Прогноз "Футбол 24" – 0:1

Учитывая все вышеупомянутые нюансы, прогнозировать победу СК Днепра-1 стрёмно. Подопечные Александра Кучера выглядят коллективом, который скоро допустит роковую ошибку – вот уже и Александрию не удалось одолеть на классе. А Минай стилистически и тактически даже сложнее.

Тем не менее, в игре подопечных Владимира Шарана чувствуется потолок возможностей – и СК Днепр-1 явно выше него. В идеале. До сих пор "желто-черные" били аутсайдеров, так что поставим на победу фаворита.

Колос – Александрия

"Арії, аграрії, послухайте мене...". Если бы не матерщина в следующей строчке, то именно эту песню группе Пирятин стоило бы включить на стадионе в Ковалевке. Все же, имеем "дерби" команд, которые живут с прибылей агропромышленных концернов.

Причем сегодняшнее "дерби" имеет важное турнирное значение. Александрия держится на пятой позиции, замыкая зону еврокубков, однако у подопечных Руслана Ротаня очень тяжелый календарь. Колос же отстает на шесть зачетных баллов, имея не менее тяжелый график – впрочем, на них ничего не давит. Получится прорваться – супер, нет – ну и пусть. Сезон мог сложиться значительно хуже.

Честно говоря, в турнирный успех "хлеборобов" совсем не верится. Во-первых, потому что перед этим они проиграли Шахтеру, Заре и Черноморцу – не продемонстрировав ничего хорошего. Во-вторых, потому что коллектив практически "мертв" в атаке.

Больше одного-двух моментов с игры создать почти никогда не удается, хотя стандарты поставлены хорошо. Показательным был поединок против Вереса в предыдущем туре – Колос одержал минимальную победу автоголом. Сами же ковалевцы создали лишь один опасный момент. С таким футболом будет тяжело даже против нынешней Александрии.

Впрочем, у подопечных Руслана Ротаня похожие трудности. Коллектив качественно продвигает мяч на своей трети поля и в центре, однако у чужих ворот все сыпется. Нет ни вариантов для передач, ни самих передач – точность пасов вперед низкая. Александрийцы пытаются играть в позиционный футбол, но не имеют для этого необходимых навыков.

Эта проблемы проявляется во всех матчах независимо от силы соперника. С другой стороны, "аграрии-горожане" более-менее сдержали позиционную атаку Шахтера, да и СК Днепру-1 мало что позволили. Хорошая оборона при слабой системе атаки выливается в аномальное количество ничьих – под руководством Руслана Ротаня их было 9 в 12-ти матчах.

Интересно, что в последних двух поединках против лидеров Александрия взяла два очка, причем в обоих случаях забивала. После подач. Напрашивается вопрос – если команда классно играет от обороны и лонгболов, то почему бы не вернуться к настройкам Владимира Шарана? Тем более, что этот подход принес разгром Ворсклы весной.

Ответ прост – Руслан Ротань так не играет. И не будет. В молодежной сборной он даже под прессингом французов требовал играть коротко и низом, вот только там были Крыськив, Судаков и Бондаренко. В Александрию таких исполнителей пока не завезли, поэтому будем смотреть на "Ротань-стайл Лайт".

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированные: Безбородько – Рыбалка

Ориентировочные составы на матч Колос – Александрия

Колос: Волынец – Кравченко, Чоботенко, Черноморец, Золотов – Милько, Богданов – Ильин, Ореховский, Болбат – Исаенко

Александрия: Шевченко – Мирошниченко, Логинов, Бабогло, Цуриков – Михайленко, Сигеев, Мустафаев – Кожушко, Третьяков, Ковалец

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Александрия набрала очки с двумя сильнейшими командами УПЛ, но это не гарантирует успеха с Колосом. Наоборот – битва с СК Днепр-1 посреди недели вытянула из коллектива дополнительные силы, а Руслан Ротань еще и на дисквалификацию нарвался. Да и вообще футбол "аграриев-горожан" максимально способствует осечкам в матчах, где их не должно было бы быть.

Впрочем, "аграрии-селяне" ничем не лучше. Та же хорошая оборона, та же мертвая атака. Просто стиль другой. Именно поэтому мы поставим на ничью.

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