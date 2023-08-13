В рамках 3-го тура УПЛ 2023/24 Минай сыграет с СК Днепр-1, Ворскла принимает Зарю, а Кривбасс встретится с ЛНЗ. Анонс и прогноз букмекеров на матчи подскажет "Футбол 24".

Минай – СК Днепр-1

Матч Минай – СК Днепр-1 состоится сегодня, 13-го августа, на стадионе "Минай Арена". Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

СК Днепр-1 подходит к встрече в не самом лучшем состоянии. Причем это касается как психологии, так и физических кондиций. Подопечные Александра Кучера проводят третий матч за семь дней, Третьяков получил повреждение в Праге, а Пихаленок посреди недели простудился. Тренер вспоминал еще и об отравлении 2-недельной давности – от него еще не до конца оправились. До сих пор не набрал форму Сваток.

Болей и делай прогнозы.

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Кроме того, команда осталась без Довбика, что вылилось в безнадежный разгром от Славии. Впрочем, кризис СК Днепра-1 связан не только с кадрами и кондициями – тактические эксперты бьют тревогу, ведь тактика в игре "спортклубовцев" без Пихаленка практически отсутствует. Нет даже новых идей.

В матче с Полесьем на острие атаки действовал Третьяков, а на Славию поставили новичка Филиппова (хотя на сборах наигрывали Гуцуляка). Обоих пытались использовать так же, как Довбика – это завершилось прогнозируемым фиаско, хотя днепровцы таки победили благодаря случайному лонгшоту Бабенко. Вообще, по всем параметрам тактический рисунок игры СК Днепра-1 пока выглядит крайне слабо.

Это – шанс для Миная. Закарпатцы неплохо начали новый сезон, создав колоссальные проблемы для Динамо благодаря интенсивному прессингу. Да и оборонялась команда классно, смело встречая киевлян между линиями. "Лисы" все равно пропустили четыре гола, но с таким футболом подопечные Владимира Шарана могут заскочить высоко.

Впрочем, уже в следующем матче Минай сгорел ЛНЗ, создав мало моментов и пропустив еще три гола. Коуч закарпатцев заявил, что не делает из этого трагедии, ведь чемпионат только начался – поражение же он списал на дисквалификацию основного вратаря и усталость после длительного путешествия поездом. Также ему не понравился настрой игроков.

Сейчас же Минай свежий, а домашний разгром от новичка УПЛ должен был завести команду. Да и Бандура вернулся. Именно поэтому СК Днепру-1 стоит готовиться к непростому матчу.

Кадровая ситуация

Травмированные: Кемкин, Воробчак, Колесник – Третьяков (под вопросом), Мирошниченко (под вопросом), Волынец

Дисквалифицированные: Гуцуляк (СК Днепр-1)

Ориентировочные составы на матч Минай – СК Днепр-1

Минай: Бандура – Кравчук, Немчанинов, Солдат – Дмитрук, Панасенко, Витенчук, Булеза – Твердохлеб, Одарюк – Вишневский

СК Днепр-1: Кинарейкин – Пасич, Сарапий, Адамюк, Каплиенко – Рубчинский, Бабенко – Леднев, Пихаленок, Бланко – Филиппов

Прогноз букмекеров

Надежный букмекер FAVBET считает СК Днепр-1 безоговорочным фаворитом матча УПЛ. Коэффициент на победу "спортклубовцев" составляет всего 1.30. Шансы Миная на победу оценили коэффициентом 11.00. На ничью дают кф 5.70.

Специалисты ожидают результативный матч. Тотал больше 2.5 оценивается коэффициентом 1.64, аналогичный тотал меньше – 2.22. Гол Александра Филиппова умножит вашу ставку на 2.20, а Олега Вишневского – на 4.00.

Ворскла – Заря

Матч Ворскла – Заря состоится сегодня, 13-го августа, в Полтаве на стадионе "Ворскла" им. А. Бутовского. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Ворскла пока производит удручающее впечатление. Полтавчане бесславно вылетели из еврокубков, не продемонстрировав ничего интересного на фоне Дилы – под прессингом грузин "зелено-белые" поплыли, да и Виктор Скрипник перемудрил с тактикой в ответном матче. Дальнейший разгром от Руха шокировал счетом и простотой пропущенных голов, однако у ворсклян просто не было сил на этот поединок.

Команда пострадала из-за длинной дороги из Гори во Львов, ведь заказать чартер было слишком дорого для клуба. Кадров тоже не хватает – усиление у полтавчан вроде и присутствует, но без вау-эффекта. Молодые легионеры еще не сыгрались, а конкретно Сантана допускает слишком много ошибок в обороне. Все это привело к переговорам Виктора Скрипника с руководством, после которых даже появились слухи об отставке.

Впрочем, пока коуч на месте, а Ворскла отдохнула и жаждет победы. Соперник у "зелено-белых" непростой, однако прямо сейчас его точно можно бить – Заря под руководством Ненада Лалатовича до сих пор идет без очков. Интересно, что поражения луганчан в первых двух турах прошли по одинаковому сценарию.

И с Рухом, и с Кривбассом команда проводила добротный первый тайм, забивая ранний гол, однако после перерыва все разваливалось. Зарю просто выносили, причем второй раз подряд приходилось доигрывать вдесятером. Такой себе старт чемпионата – впрочем, коллективу сейчас явно не хватает глубины состава. Герреро, Чурко и Бутко близки к возвращению в строй, причем Герреро уже якобы и восстановился.

Ненаду Лалатовичу выдвигали претензию относительно неправильного распределения сил на дистанции матча, однако о физических кондициях недопустимо говорить без данных с трекеров – визуально оценить форму нереально. К тому же, в поединке с Кривбассом пришлось играть при безумной жаре. В тактическом же плане Заря напомнит свою прошлогоднюю версию, только менее сыгранную и без суперпродвижений из центра поля.

В общем, делать выводы по луганчанам рано. Они все еще очень опасны. Особенно для нынешней Ворсклы.

Кадровая ситуация

Травмированные: Данченко, Бутко, Герреро (под вопросом), Чурко, Мацапура (все – Заря)

Дисквалифицированные: Гулько (Заря)

Ориентировочные составы на матч Ворскла – Заря

Ворскла: Исенко – Пердута, Чеснаков, Сантана, Бацула – Скляр – Кравчук, Юрченко, Кане – Степанюк

Заря: Сапутин – Кирюханцев, Жордан, Батагов, Вантух – Мишнев, Волошин, Дрышлюк – Антюх, Алефиренко, Русин

Прогноз букмекеров

Надежный букмекер FAVBET считает Зарю фаворитом матча УПЛ. Коэффициент на победу луганского клуба – 2.27. Шансы Ворсклы на победу оценили значительно ниже – такой результат имеет коэффициент 3.10. На ничью дают кф 3.65.

Специалисты лелеют надежду на результативный матч. Тотал больше 2.5 оценивается коэффициентом 1.81, аналогичный тотал меньше – 2.03. Гол Даниила Алефиренко умножит ставку на 3.00, а Руслана Степанюка – на 3.20.

Кривбасс – ЛНЗ

Матч Кривбасс – ЛНЗ состоится сегодня, 13-го августа, в Кривом Роге на стадионе "Горняк". Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Юрий Вернидуб не изменяет принципам, играя в свой типичный футбол. Простой, жесткий, с матом в адрес арбитра – но интенсивный и очень неудобный для соперников. Поражение от Александрии в первом туре оказалось досадной случайностью (должна была быть ничья), а вот вынос Зари неделю назад ярко продемонстрировал добродетели его Кривбасса. Подопечные выдержали 36-градусную жару, отыгрались с пенальти до перерыва, а во втором тайме переехали значительно более сложных в тактическом плане луганчан.

Такой стиль может не нравиться, однако он приносит результат. По крайней мере, приносил в предыдущем сезоне. Для поединка против ЛНЗ его может хватить с головой. Хотя было бы несправедливо говорить о Кривбассе, как о колхозе – здесь хватает грамотных тактических решений и умных футболистов, способных качественно работать между линиями.

Недооценивать ЛНЗ тоже не следует. Неделю назад новичок УПЛ учинил разгром опытным минайцам, причем на их поле и при 34-градусной жаре. Сценарий был таким же, как и у Кривбасса – выдержали первый тайм и порвали на контратаках во втором. То есть, команда хорошо готова в физическом плане.

Хотя тактикой черкащан не все так просто. Подопечные Александра Ковпака в поединке с Черноморцем демонстрировали интенсивный прессинг, а принципы игры ЛНЗ напоминают принципы Романа Григорчука. Не факт, что все будет работать без травмированного Рыбалки, но качественных футболистов с опытом УПЛ в команде хватает – именно поэтому ЛНЗ не следует недооценивать.

Кадровая ситуация

Травмированные: Семенов, Якимец, Соса, Шевченко – Рыбалка

Дисквалифицированы: Семотюк (Кривбасс)

Ориентировочные составы на матч Кривбасс – ЛНЗ

Кривбасс: Клищук – Понедельник, Стецьков, Бескоровайный, Дибанго – Бизимана, Илич – Задерака, Хомченовский, Лунёв – Кожушко

ЛНЗ: Пеньков – Стасюк, Муравский, Лопыренок, Норенков – Хамелюк – Наумец, Бойко, Тищенко, Пасич – Прядун

Прогноз букмекеров

Надежный букмекер FAVBET считает Кривбасс фаворитом матча УПЛ. Коэффициент на победу криворожского клуба – 2.05. Шансы ЛНЗ на победу оценили значительно ниже – такой исход имеет коэффициент 3.75. Похожие цифры дают и на ничью (кф 3.55).

Специалисты не ожидают голевой феерии. Тотал больше 2.5 оценивается коэффициентом 2.08, аналогичный тотал меньше – 1.77. Гол Олега Кожушко умножит ставку на 2.80, а Максима Прядуна – на 3.00.

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