Поединок 25-го тура украинской Премьер-лиги между закарпатской и донецкой командами неожиданно оказался под угрозой срыва.

Команда Николая Цымбала не выйдет на противостояние против Шахтера, утверждает UA-Футбол. Причина такого отказа – аномальные котировки ставок на поединок у букмекеров, которые выросли за последнее время.

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По информации источника, за день на победу Миная коэффициенты выросли с 27 до 44. Также большое количество ставок начало появляться на тотал матча больше 3.5. Вчера, 5 мая, некоторые букмекерские конторы и вовсе перестали принимать прогнозы на этот поединок.

Напомним, что закарпатский клуб занимает последнее место в турнирной таблице УПЛ с 18 очками. Начало матча против Шахтера запланировано на 19:00 уже сегодня.

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