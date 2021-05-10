"Нужно быть конченым дебилом, чтобы в моей ситуации вляпаться или хотя бы каким-то боком участвовать в подобном дерьме.

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Да, я посоветовал футболистам не выходить на матч, потому что любая их ошибка трактовалась бы однозначно. Нужно играть чисто, или не играть вообще. И все, кто вышел на поле, сражались не за очки, а за свою честь", – заявил Севидов в комментарии ТаТоТаке.

К слову, поединок, который начался с более чем 30-минутным опозданием, завершился разгромом 0:4 и вылетом закарпатцев из элиты. УАФ, в свою очередь, заявила, что возьмется за дело относительно ставок.

Что касается Александра Севидова, который занимает должность тренера-консультанта в Минае, то его в апреле прошлого года дисквалифицировали на 5 лет по делу об участии ПФК Сумы в договорных матчах. Апелляцию специалиста до сих пор не рассмотрели.

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