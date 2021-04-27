Минай – Шахтер: матч официально перенесен в Киев
Накануне очередного противостояния Украинской Премьер-лиги состоялись неожиданные изменения.
Поединок 25-го тура УПЛ между Минаем и Шахтером состоится в Киеве на НСК Олимпийский, информирует официальный сайт закарпатцев.
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"Причина переноса поединка из Ужгорода, где предварительно он должен быть, – невозможность проведения матча на Авангарде по техническим причинам в вышеупомянутое время – 19.00.
Согласно регламенту УПЛ сезона 2020/2021, все игры предпоследнего тура чемпионата должны состояться в одно время. Еще раньше УПЛ определило, что все матчи 25-го тура должны начаться именно в 19.00", – говорится в заявлении клуба.
К слову, сейчас Шахтер расположился на 2 позиции турнирной таблицы УПЛ, Минай – на последней.
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