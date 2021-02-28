Центральным матчем тура, конечно же, является противостояние Шахтера и Зари, однако истинные гурманы от футбола обязательно посмотрят битву между Минаем и Олимпиком. Оба коллектива провалили старт второго круга чемпионата: закарпатцы сгорели Львову на своём поле и потерпели разгром от Александрии на выезде (нанеся всего один удар по воротам) – дончане же проиграли Динамо и СК Днепру-1, после чего удивили общественность увольнением Игоря Климовского. Уже даже трудно посчитать, как часто Владислав Гельзин отправлял его в отставку. Зато тренировать "олимпийцев" пришёл Юрий Калитвинцев.

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У нового тренера ещё есть небольшой запас очков для экспериментов (а вот о еврокубках уже стоит забыть), чего не скажешь о Василии Кобине. Его Минай сейчас идёт на последней позиции в турнирной таблице с наименьшим количеством забитых мячей (10, столько же и у Львова) и на второй в УПЛ по количеству пропущенных (28). Где-то "лисам" и не везёт, ведь в таблице ожидаемых очков они не добрали аж шесть зачетных баллов – в том же поединке со Львовом они не заслужили поражения. Так или иначе, теперь отступать некуда. Минай должен победить любой ценой.

Кадровая ситуация

Травмированные: Кичак, Цимбалюк (Олимпик)

Дисквалифицированы: Политыло (Олимпик)

Ориентировочные составы на матч Минай – Олимпик

Минай: Попович – Матич, Маембе, Карась – Кныш, Снижко, Нуриев, Малепе – Кожанов, Милевский – Шиндер

Олимпик: Чекотун – Пасич, Драме, Снурницин, Лебеденко – Бабенко – Альваренга, Завийский, Хамелюк, Тейшейра – Нкенг

Прогноз "Футбол 24" – 0:1

Олимпик при Игоре Климовском не демонстрировал плохого футбола, но смазал матч против СК Днепр-1 из-за нехватки кадров и общего преимущества соперника в качестве. Минай же точно не превосходит дончан в силе, а тут ещё и Нкенг с Лебеденко возвращаются в их основу – да и фактор смены тренера всегда даёт кратковременный импульс команде.

Закарпатцы же даже со Львовом не смогли зацепиться за очки, а в поединке против первого же сильного соперника подопечные Василия Кобина сгорели без сопротивления. Олимпик, конечно, слабее Александрии, но этот коллектив исповедует активный атакующий футбол – и Юрий Калитвинцев является его адептом. Именно поэтому можно прогнозировать победу дончан.

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