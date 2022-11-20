В рамках 14-го тура УПЛ Минай принимает Металлист, а Кривбасс сыграет с Металлистом 1925. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Минай – Металлист

Вследствие зимнего Мундиаля практически во всех высших дивизионах наступила длительная пауза. Знамя элитного клубного спорта передали УПЛ, для которой даже чемпионат мира не является причиной давить на тормоза – до 7 декабря наш чемпионат не будет останавливаться. Прекрасный выбор для тех, кто собирается бойкотировать ЧМ-2022 или же просто является футбольным гурманом.

Селезнев, Федецкий и Кополовец помогли команде звезд одолеть сборную артистов в матче с 16 голами – видео феерии

Особенно важным сегодняшний день является для харьковских фанов, ведь оба их клуба проведут важные поединки. В частности, Металлист приехал в гости к Минаю, пытаясь прервать 5-матчевую безвыигрышную серию. Большой перебор по голам и очкам при чрезвычайном фарте в обороне (самой слабой в УПЛ) не мог продолжаться вечно, хотя "желто-синие" еще недавно боролись за место в еврокубках – сейчас же их отрыв от зоны вылета составляет всего 5 очков.

У Миная ситуация противоположная. Закарпатцев хвалят за их обдуманный футбол, однако результатов он не приносит. За весь сезон подопечные Владимира Шарана одержали всего две победы, набрав 10 зачетных баллов, а безвыигрышная серия "лис" насчитывает уже четыре тура. Неделю назад им повезло спастись от поражения с Рухом, но покинуть зону вылета это не помогло – для этого необходимо набрать три очка.

Селезнев пытается реанимировать карьеру – известный клуб УПЛ резко отказал

Кадровая ситуация

Травмированы: Вишневский, Коломоец (оба под вопросом) – Чайковский (под вопросом)

Дисквалифицированные: Танковский (Металлист)

Ориентировочные составы на матч Минай – Металлист

Минай: Бандура – Гончар, Горин, Немчанинов, Трубочкин – Хахлев, Витенчук – Воробчак, Твердохлеб, Кулиев – Колесник

Металлист: Костик – Романюк, Порох, Мизюк, Каплиенко – Панасенко, Чидомере – Пидлепенец, Демченко, Картушов – Прядун

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Минай и Металлист находятся в плохой игровой форме, а сейчас у них еще и с кадрами не все в порядке. Харьковчанам не будет хватать в центре поля Танковского – у закарпатцев же под большим вопросом участие опытных Вишневского и Коломойца. Равноценной замены им у Владимира Шарана нет.

"Мы не можем пригласить Пихаленка или Мудрика": ветеран Миная о построении новой команды и бешеном ударе партнера

Обе команды мало забивают и регулярно пропускают, а явного преимущества друг над другом у них нет. Букмекеры в этой встрече не видят фаворита – и мы с ними солидарны. Результативная ничья кажется наиболее вероятным итогом матча.

Кривбасс – Металлист 1925

Металлист 1925 проведет поединком с Кривбассом. Ситуация у харьковского коллектива точно такая же, как и у Металлиста – коллектив раздает очки направо и налево, а значительного прогресса не видно. После неожиданного увольнения Валерия Кривенцова "желто-синие" выдали 4-матчевую безвыигрышную серию с суммарным счетом 2:8, хотя неделю назад ее удалось остановить волевой победой над Ингульцом (2:1).

"Не могу сформулировать, что чувствую": Эдмар – о победе с Металлистом 1925, которая стоила работы тренеру Ингульца

Станет ли она поворотной точкой для Металлиста 1925? Посмотрим, а пока стоит констатировать огромные проблемы в обороне – подопечные Эдмара и Голодюка входят в топ-3 команд по остроте допущенных у собственных ворот моментов. В таблице ожидаемых очков они должны были бы находиться на предпоследней строчке, однако пока удается держаться на десятой. Права на осечку сейчас уже практически не осталось, ведь от зоны вылета харьковчан отделяют всего 4 зачетных балла.

Кривбасс же под конец первой половины сезона стал оживать. До конца октября новичок УПЛ не выиграл ни одного матча, хотя инвестиции в состав были чрезвычайно крутыми (да и тренера подписали звездного) – но, в последних пяти турах коллектив одержал аж три победы. Жертвами криворожан стали Ингулец (2:1), Ворскла и Металлист (по 1:0). Благодаря этим успехам удалось покинуть четверку аутсайдеров.

Кривбасс получил разрешение играть в родном городе – одним из первых гостей станет лидер УПЛ

Прогресс подопечных Юрия Вернидуба не является случайным. В таблице ожидаемых очков они вообще идут на девятой позиции, хотя количество и качество моментов пока что оставляют желать лучшего – за 12 туров команда наиграла на 14 голов, забив всего 8. Вообще, для Кривбасса настало время выдавать свой максимум, ведь турнирная ситуация очень шаткая. От 10-й позиции, как и от зоны вылета, новичка УПЛ отделяют два зачетных балла.

Кадровая ситуация

Травмированные: Вернидуб (Кривбасс; под вопросом)

Отсутствуют по другим причинам: Борячук (Металлист 1925; не попадает в заявку)

Дисквалифицированы: Понедельник – Мартынюк, Шершень

Ориентировочные составы на матч Кривбасс – Металлист 1925

Кривбасс: Сарнавский – Якимец, Стецков, Ловрич, Дибанго – Банада, Капич – Задерака, Хомченовский, Волошин – Дебелко

Металлист 1925: Мозиль – Капинус, Безуглый, Курило, Жичиков – Вачиберадзе – Ременюк, Габелок, Кравченко, Русин – Зубков

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Букмекеры безапелляционно отдают предпочтение Кривбассу. С ними можно согласиться. Криворожане в течение последнего месяца набрали ход, одержав три победы, да и состав у них мощнее – ну, как минимум, опытнее. К тому же, Металлист 1925 остался без ведущих опорника и фулбека (а Борячук таинственно исчез из заявки после ухода Кривенцова).

Словом, все козыри – в руках Юрия Вернидуба. Мы верим, что его подопечные не подведут тренера и одержат еще одну победу. Когда, как не сейчас.

"Лобановский приглашал. Но где я и где Динамо?": черный дождь в Донецке, экс-капитан сборной Украины играет за колхоз