Минай – Металлист 1925 – 1:1 – видео голов и обзор встречи
18:11 - Читати українською
Минай и Металлист 1925 не смогли выявить сильнейшего в матче 23-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Минай – Металлист 1925 на "Футбол 24".
завершено
Никита Безуглый 52’
52’ Никита Безуглый
Команды обменялись острыми моментами в первом тайме. Безуглый немного неточно пробил после подачи углового, а Минай ответил пушечным выстрелом Немчанинова. Вратарь едва справился с ударом, а Вишневский после добивания попал в стойку.
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Металлист 1925 повел в счете на 52 минуте. Вачиберадзе подал с углового, а Безуглый вколотил мяч в верхний угол. Витенчук сравнял счет на 73 минуте, реализовав пенальти.
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