Минай и Металлист 1925 не смогли выявить сильнейшего в матче 23-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Минай – Металлист 1925 на "Футбол 24".

Команды обменялись острыми моментами в первом тайме. Безуглый немного неточно пробил после подачи углового, а Минай ответил пушечным выстрелом Немчанинова. Вратарь едва справился с ударом, а Вишневский после добивания попал в стойку.

Минай спасся в матче с Металлистом 1925 – Эдмар и Ко потеряли 2 лидеров, "харьковский Месси" снова в огне

Металлист 1925 повел в счете на 52 минуте. Вачиберадзе подал с углового, а Безуглый вколотил мяч в верхний угол. Витенчук сравнял счет на 73 минуте, реализовав пенальти.