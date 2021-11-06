В рамках 14-го тура УПЛ Минай принимает Мариуполь, а Черноморец встретится с Рухом. Анонс и прогноз на матче читайте на "Футбол 24".

Минай – Мариуполь

Минай под руководством Игоря Леонова взял неплохой старт, расписав ничьи с Десной и Рухом и продемонстрировав достаточно агрессивный футбол со значительным количеством моментов. Так закарпатцы в УПЛ не играли еще никогда – впрочем, СК Днепр-1 неделю назад быстро опустил команду на землю, забив три гола в первые полчаса и практически ничего не позволив у собственных ворот. В результате этого погрома "лисы" не смогли покинуть зону плей-офф за выживание, оставшись в четырех очках от дна таблицы с 13-матчевой безвыигрышной серией.

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На этом дне увяз Мариуполь, проигравший в шести матчах УПЛ подряд (плюс, уступил Динамо в Кубке) и за весь чемпионат выигравший лишь раз. В какой-то момент речь даже шла об отставке Остапа Маркевича, но после двух поединков с динамовцами вопрос якобы сняли с повестки – руководство довольно футболом азовцев. Он действительно не такой низкий, как кажется по таблице (чего только стоят три гола в ворота подопечных Мирчи Луческу), но нестабильность и ужасная оборона не отпускают команду с дна.

Кадровая ситуация

Дисквалифицированные: Селезнев (Минай)

Травмированные: Кулаков, Вьюнник, Свитюха (Мариуполь; все – под вопросом)

Ориентировочные составы на матч Минай – Мариуполь

Минай: Пеньков – Гончар, Матич, Семенко, Синегуб – Петрусенко, Хахлев – Мякушко, Кулиев, Белоног – Ахмедзаде

Мариуполь: Кудрик – Меличенко, Удод, Мампаси, Стасюк – Чех, Мышнев – Кащук, Очеретько, Микитишин – Топалов

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Мариуполь сегодня устроила бы и ничья, ведь команда слишком долго не набирала никаких очков. Уровень футбола азовцев в последних поединках действительно поднялся. Минай также стал сильнее, но закарпатцам нужна победа – вот только реализация у них сильно хромает.

В этом матче может быть зафиксирован любой результат. Учитывая, что оба коллектива набрали определенный ход, рискнем поставить на ничью.

Черноморец – Рух

Черноморец подходит к встрече с 9-матчевой безвыигрышной серией в УПЛ (плюс, уступил Шахтеру в Кубке). В чемпионате одесситы последний раз побеждали 16 августа, в Мариуполе – с тех пор "моряки" сумели переиграть только Прикарпатье в Кубке.

В результате этого отрезка подопечные Юрия Мороза опустились в зону вылета на предпоследнюю позицию в таблице УПЛ, хотя подавляющее большинство их матчей не выглядит ужасно. Команда создает достаточно моментов, но страдает от низкой реализации и слабой обороны. Тем не менее, в предыдущем туре ей удалось остановить победное шествие Ворсклы (да еще и на ее поле) – а это значит очень много.

Рух в предыдущем туре пробил дно, нанеся всего 1 удар по воротам в домашнем матче против Александрии. К этому абсурду все шло давно – львовяне под руководством Леонида Кучука не желают играть в футбол, создавая мизерное количество моментов (за чемпионат команда наиграла на 7 ожидаемых голов, забив 10). Такой трудный для просмотра стиль даже спровоцировал конфликт Виктора Вацка с Григорием Козловским.

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Тем не менее, результат у "желто-черных" есть. Рух держится на десятой позиции и не знает поражений в трех матчах подряд, а в кубковой встрече против Зари коллектив держал "нули" до 100 минуты. Словом, их футбол тяжел не только для просмотра, но и для соперников.

Кадровая ситуация

Дисквалифицированы: Смирный – Кузык

Травмированные: Мартыненко – Климчук, Дидык, Костевич

Ориентировочные составы на матч Черноморец – Рух

Черноморец: Кучерук – Путря, Беловар, Дубко, Кузык – Вачиберадзе – Цитаишвили, Михайленко, Исаенко, Авагимян – Ванат

Рух: Панькив – Сыч, Стаменкович, Мартынюк, Мысык – Федорчук, Карасюк – Рунич, Таллес, Бойчук – Борячук

Прогноз "Футбол 24" – 0:0

Леонид Кучук готов играть на "ноль" до Второго пришествия, а Черноморец не может забить гол ни с пенальти, ни с трех метров, ни при игре в большинстве в течение 70 минут. Сегодня еще фактор родных трибун одесситам не поможет, ведь матч перенесли во Львов (домашний стадион готовится принять сборную).

Никто не удивится, если Рух завершит поединок без ударов, но сыграет вничью. Именно на нее мы и поставим.

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