Проходи принимал Львов в рамках 9-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.

Львов активно начал игру, поэтому подопечные Дулуба смогли быстро открыть счет.

Львов победил Минай в матче с двумя шедевральными голами – "горожане" прервали 10-матчевую безвыигрышную серию в УПЛ

Долго радоваться гостям было не суждено. Сравнить положение удалось Антону Байдалу, который красивым ударом забросил мяч голкиперу за шиворот. Удержать ничью закарпатцам не удалось, львовяне во втором тайме все же дожали соперника и одержали первую победу в сезоне.

Львов поднялся на 13-ю строчку, Минай с матчем в запасе расположился на 14-м месте.

Динамо спокойно переиграло инертный Рух – Гармаш стал героем львовского матча