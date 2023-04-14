В рамках 21-го тура УПЛ Минай встретится с Кривбассом, а Ингулец примет Колос. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Минай – Кривбасс

За Владимира Шарана очень обидно. Минай демонстрирует довольно неплохой футбол, с хорошим прессингом, качественной статистикой в обороне и эффективной вертикальностью. Это – осмысленная игра, которая на отдельных отрезках способна создавать проблемы даже Динамо. Впрочем, ужасная реализация, привозы защитников, ошибки арбитров и даже длительная эпидемия вируса не дали закарпатцам вырваться из зоны переходных матчей.

За шесть матчей весной "лисы" одержали всего одну победу, потерпев четыре поражения. Правда, три из них нанесли Динамо, Шахтер и Заря. Неделю назад Минай расписал ничью с Колосом, стилистически похожим на Кривбасс, однако этого мало – команде нужна победа. Сил для нее точно хватит, но важно забивать свои моменты.

По ожидаемым показателям закарпатцы должны были забить уже на 5,47 мячей больше, чем есть сейчас. У криворожан ситуация еще хуже – коллектив недозабил уже 8,71 ожидаемых голов. Впрочем, хорошее кадровое наполнение и относительно качественная оборона при схожем с Минаем футболе привели к кардинально лучшим результатам. Подопечные Юрия Вернидуба набрали весной 10 из 15 очков, проиграв только Шахтеру и переиграв неделю назад Зарю.

Это вознесло Кривбасс аж на шестую позицию в турнирной таблице. Зона Лиги конференций не так и далеко – не хватает всего четырех очков. Игра криворожан выглядит слишком простой для прорыва в еврокубки, но если есть возможность, то надо бороться. Но тогда нужно бить Минай без каких-либо но, что очень непросто.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные состав на матч Минай – Кривбасс

Минай: Бандура – Немчанинов, Кравчук, Горин – Гончар, Витенчук, Шишка, Булеза – Твердохлеб, Вишневский, Гечев

Кривбасс: Клищук – Якимец, Рябов, Бескоровайный, Дибанго – Банада, Приходько – Понедельник, Капич, Задерака – Устименко

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Букмекеры не видят явного фаворита. Команды действительно равны и похожи – они любят игру вторым номером, с короткими владениями и забросами на ход. Кривбасс в таком футболе эффективнее, да и кадровый потенциал у команды Юрия Вернидуба выше.

Минай дает высокую интенсивность при работе без мяча и стабильно выдает отрезки доминирования в 15-20 минут, однако на большее закарпатцев просто не хватает. У коллектива чувствуется потолок возможностей. У криворожан он выше, поэтому мы поставим на победу гостей. Хотя в поединке между такими коллективами вполне вероятна и ничья.

Ингулец – Колос

Петровцы выдали очень мощный весенний отрезок, одержав три победы в пяти матчах, в частности одолев Динамо. Максимально уверенно. Что наиболее важно, Ингулец переиграл конкурентов в борьбе за выживание (Металлист и Минай) – пусть и не без нюансов в виде глупых автоголов и еще более глупых пенальти на последних секундах.

Это позволило оторваться от зоны переходных матчей аж на четыре очка, однако расслабляться рано. Неделю назад подопечные Сергея Ковальца без шансов уступили Ворскле, не выдержав интенсивности полтавчан. Колос такого же темпа не выдаст, да и вообще ковалевцы не впечатляют своим футболом весной – долгое время им не удавалось забить хотя бы одного гола.

Впрочем, в предыдущем туре подопечные Ярослава Вишняка победили Металлист 1925 с разгромным счетом (3:0). И это еще "хлеборобам" не везет – в текущем сезоне они недозабили уже 6 ожидаемых голов. При этом оборона у команды тоже неплохая, а Волынец улучшает ее своими сейвами. Как следствие, разница между ожидаемыми пропущенными голами и реальными цифрами составляет аж 7 мячей.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированные: Козак – Богданов

Ориентировочные составы на матч Ингулец – Колос

Ингулец: Билык – Кучеренко, Ковалец, Ченбай – Нагиев, Кухарук, Запорожец, Смоляков – Головкин, Марусич, Кравчук

Колос: Волынец – Кравченко, Чоботенко, Гончаренко, Черноморец – Милько, Смирный – Болбат, Ореховский, Мякушко – Безбородько

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Колос может не нравиться своим стилем, однако здесь собран качественный состав, а серьезных провалов коллектив не допускает. Ингульцу сегодня будет очень непросто. Букмекеры тоже так думают, выставив похожие коэффициенты на обе команды

Петровцам предоставили небольшое преимущество, однако в таких матчах возможен любой результат. Команды примерно равны. Мы склоняемся к ничейному счету, но лучше на этот поединок вообще не ставить.

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