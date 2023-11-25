В рамках 15-го тура УПЛ 2023/24 Минай принимает Кривбасс, Верес сыграет с Металлистом 1925, а Ворскла – с ЛНЗ. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Минай – Кривбасс

Минай после 14 туров УПЛ остается единственной командой без побед, закономерно прописавшись на дне турнирной таблицы. У закарпатцев меньше всего забитых голов (6) и больше всего пропущенных (23) – в конце концов, такой футбол стоил Владимиру Шарану работы. Вместо него пришел Желько Любенович, который дебютирует в роли главного тренера. До этого серб работал тренером-селекционером Зари, ассистировал коучу луганской U-19 и был ассистентом в Зализничаре.

Назначение столь неопытного специалиста в столь тяжелых условиях пресса расценила единодушно – Минай идет в Первую лигу. И клубу еще повезет, если существование продолжится. Впрочем, было бы несправедливо вот так сразу гнобить новичка в тренерском цехе. Очень хотелось бы сказать, что Желько надо дать время, но его нет – от зоны переходных матчей Минай отстает на четыре очка, а от спасительной 12-й позиции аж на семь. Побеждать нужно срочно.

Кривбасс после скандального поражения от Динамо потерял лидерство в турнирной таблице УПЛ, однако ничего страшного не произошло. Уже в текущем туре криворожане смогут догнать лидеров (СК Днепр-1 и Полесье), ведь отставание составляет всего три очка – правда, днепровцы свой матч еще не сыграли. Что наиболее важно, подопечные Юрия Вернидуба имеют шанс оторваться от Шахтера на пять зачетных баллов.

О каком-то кризисе в игре Кривбасса речи не идет. Проигрыш динамовцам имел тактический характер – команда пыталась высоко прессинговать и была наказана за высокие позиции, хотя могла просто сесть в низкий блок. Киевляне бы мало что сделали бы против такой обороны. Как правило, криворожане играют значительно прагматичнее. Так или иначе, их преимущество над нынешним Минаем не подлежит сомнению.

Кадровая ситуация

Травмированы: Булеза, Воробчак – Семенов, Якимец, Соса

Дисквалифицированы: Мельник – Бескоровайный

Ориентировочные составы на матч Минай – Кривбасс

Минай: Бандура – Дмитрук, Кравчук, Немчанинов, Солдат – Петько, Ралюченко – Гечев, Одарюк, Твердохлеб – Гуничев

Кривбасс: Клищук – Понедельник, Рябов, Стецьков, Дибанго – Илич, Бизимана – Кузык, Дебелко, Задерака – Кожушко

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Конечно, в УПЛ возможны любые варианты развития событий. Тем более, на сыром закарпатском газоне. К неожиданным поворотам в матчах родного болота привыкать не приходится (в этом плане Украина даже интереснее АПЛ), однако объективно здесь нечего обсуждать.

Кривбасс должен побеждать Минай. Любой другой результат станет суперсенсацией.

Верес – Металлист 1925

Верес штормит все сильнее. Если раньше вопросы возникали только к игре (и к мутной трансферной политике), то теперь появились новости о процедуре банкротства клуба. Иван Надеин уверяет, что это не баг, а фича – процедуру он называет оздоровлением и восстановлением доверия инвесторов. Впрочем, именно с таких заявлений все и начинается...

Но Сергею Лавриненко такой расклад идет даже в плюс, ведь сейчас клубу не до кадровых сдвигов. А отставка была очень близкой, учитывая 8-матчевую безвыигрышную серию, пребывание в зоне прямого вылета и откровенно регрессирующий футбол. Команде очень не хватает качественной реализации (недозабили уже 7 ожидаемых голов), однако в спарринге с Колосом удалось победить – возможно, это начало возрождения?

Тем более, что сегодняшний соперник столкнулся с колоссальными кадровыми трудностями. Металлист 1925 потерял сразу пять футболистов основного ростера, хотя стоит отдать должное менеджменту – почти на всех позициях есть равноценная альтернатива. Кроме того, из-за дисквалификации на скамейке не будет Олега Голодюка с ассистентом.

И даже такой уязвимый коллектив представляет серьезную опасность для Вереса. В последнее время харьковчане демонстрировали неплохую игру и добывали результат – за три предыдущих тура они расписали боевую ничью с Ворсклой, победили Черноморец (в большинстве) и дали бой Полесью (поражение случилось из-за неоднозначного пенальти). Да и перед этим у Металлиста 1925 хватало игровых проблесков.

Кадровая ситуация

Травмированы: Ющишин, Хондак – Кравченко, Червак, Безуглый, Рудавский

Дисквалифицированы: Вовченко – Жичиков

Ориентировочные составы на матч Верес – Металлист 1925

Верес: Паст – Балан, Курко, Сезар, Гагун – Кучеренко, Кухарук – Шестаков, Сикейра, В. Шарай – Гайдучик

Металлист 1925: Мозиль – Капинус, Курило, Е. Ткачук, Коваленко – Вачиберадзе, А. Ткачук, Мартынюк – Ари, Борячук, Юсов

Прогноз "Футбол 24" – ¯\_(ツ)_/¯

Металлист 1925 выглядит сильнее Вереса, однако сегодня команде будет не хватать глубины состава. К тому же, несмотря на все старания, феерической игру "желто-синих" не назвать. Ровенчане же не забивают слишком много ожидаемых голов – а любой статистический перегиб имеет свойство выравниваться по ходу сезона. Это значит, что рано или поздно безвыигрышная серия ривненчан завершится.

В таких матчах очень многое решает рандом. Лучше на них не ставить.

Ворскла – ЛНЗ

Ворскла в течение последнего места набрала ход, однако стабильности не хватает. Боевая ничья с Металлистом 1925 сменилась ярким разгромом Оболони в Кубке, после которого произошли "нули" с Минаем – правда, там и газон был ужасным, и арбитраж, и пенальти не забили. А потом случилась довольно уверенная, однако минимальная победа над Оболонью в УПЛ, которую во многом сделал Кане.

Пока что полтавчане держатся на девятой позиции, однако до зоны еврокубков не так и много – всего-то шесть очков. Вряд ли "зелено-белым" удастся ликвидировать этот разрыв до зимней паузы, но сократить его вполне реально. Проблемой является только слабая кадровая глубина, которую не всегда удается компенсировать тактикой.

А тактика ворсклянам сегодня нужна. ЛНЗ – чрезвычайно неудобный соперник, который под руководством Олега Дулуба проиграл только Шахтеру и Динамо. Перед международной паузой черкасцы одолели Зарю и разгромили Оболонь, поднявшись на десятую позицию в турнирной таблице. От полтавчан их отделяют два очка, а от зоны переходных матчей – три. При таких условиях команде не нужны дополнительные мотивационные спичи.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированные: Скляр (Ворскла)

Ориентировочные составы на матч Ворскла – ЛНЗ

Ворскла: Исенко – Пердута, Павлюк, Крупский, Корниенко – Челядин, Нестеренко – Фелипе, Кане, Якубу – Степанюк

ЛНЗ: Пеньков – Муравский, Лопыренок, Селин – Стасюк, Бойко, Калюжный, Норенков – Наумец, Хобленко, Пасич

Прогноз "Футбол 24" – тотал больше 2,5

Ставить на конкретный результат не станем. Ворскла сильна в работе без мяча, но есть проблемы в позиционном наступлении. ЛНЗ круто защищается, однако впереди критически зависим от наличия пространства.

Но голов должно быть больше двух. На это намекают и результаты последних матчей, и неготовность полтавчан прессинговать долго, и хорошая форма лидеров атаки обеих команд.

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